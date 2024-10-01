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Sayıştay Raporunda Yapılan Aykırılıklar Düzeltildi

Sayıştay Raporunda Yapılan Aykırılıklar Düzeltildi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sayıştay raporunda yer alan hatalı bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Haberde geçen küsuratların hatalı olduğu ve özür dileyen açıklamaların yapıldığı bildirildi.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE!

Düzeltme ve Özür: "Sayıştay'ın 2023 Vakıflar Genel Müdürlüğü Raporu: Yapılan aykırılıklar nedeniyle Bilançodaki Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı'nda 22 milyar 463 milyon 411 bin 62 TL eksik miktar saptandı" başlıklı 22.09.2024 tarihli haberimizde sehven "milyon" yerine "milyar" yazılmış yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "Cevap ve Düzeltme" talebi sonucunda haberde başka bazı maddi hatalar da saptanmıştır. Bu nedenle ilgili haberimizi yayından kaldırıyor, abonelerimizden ve ilgililerinden özür diliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün cevap ve düzeltme metnini söz konusu haberimizi yayınlamış bulunan abonelerimizin dikkatine sunuyoruz.

https://ankahaber.net/haber/detay/vakiflar_genel_mudurlugu_sayistay_raporunda_yer_verilen_husus_muhasebe_hesap_islemleri_karisikligi_nedeniyle_olusan_bir_tespit_olup_kesinlikle_herhangi_bir_kamu_zarari_bulunmamaktadir_198542

Kaynak: ANKA / Güncel
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