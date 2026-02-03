Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den Suudi Arabistan ziyareti açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelere iştirak ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmelere iştirak ettiklerini belirtti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin mevcut durumu ile savunma sanayi başta olmak üzere stratejik alanlarda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Haluk Görgün, "Karşılıklı güven ve güçlü siyasi irade temelinde yürütülen bu temasların, somut ve uzun vadeli ortaklıklarla sonuçlanacağına inanıyoruz. Savunma sanayinde teknolojiye dayalı, sürdürülebilir ve karşılıklı faydayı esas alan işbirlikleriyle bölgesel istikrara ve küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin stratejik iş birliklerinin kararlılıkla ileri taşınmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı

Özel'e dert yakınan kadından açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
112 yıllık Altay'da kötü günler bitmiyor! 18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar

18 puan silme ve küme düşme ile karşı karşıyalar