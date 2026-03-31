Haluk Görgün, dron gösterim faaliyetini inceledi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kırıkkale'de Sky Dagger tarafından gerçekleştirilen dron gösterim faaliyetlerini yerinde inceleyerek gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, savunma sanayinde klasik üretim anlayışının ötesine geçen girişimci ve mühendislik odaklı şirketlerin Türkiye'nin teknolojik dönüşümünde önemli rol üstlendiğini belirtti. Sky Dagger'ın yalnızca mevcut ihtiyaçlara cevap veren bir yapının ötesinde, aynı zamanda dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, mühendislik kabiliyeti ve girişimcilik ruhuyla geleceğe yön veren bir şirket olduğunu ifade eden Görgün, şirketin ortaya koyduğu üretim anlayışının savunma sanayinin gelişimi açısından dikkat çekici olduğunu kaydetti. Görgün, üretim tesislerine gerçekleştirdiği ziyarette gözlemlediği çevik yaklaşımın ve üretimin her aşamasına yansıyan inovatif bakış açısının, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşüm hedefleri bakımından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

'ORTAYA KONAN İNANMIŞLIK VE FEDAKARLIK ÇOK KIYMETLİ'

Bugün sergilenen çalışmanın yoğun emek, hazırlık ve teknik yetkinliğin ürünü olduğunu vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Sky Dagger'ın bugünkü anlamlı faaliyetine katkı sunan paydaşlarımızın kıymetli temsilcileri; hepinizi, ülkemizin bu alandaki gelişmesine katkı sağlayacak bu etkinlikte verdiğiniz destekler için tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Ben üretim tesislerini bizzat ziyaret ettim. Hakikaten o ziyaretimden sonra büyük şirketlerimizin genel müdürleri ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nda yaptığımız toplantılarda da dile getirdiğim üzere orada gördüğüm çevik yaklaşımı, her üretim kademesinde kullanılabilecek inovatif bakış açısını ve Allah göstermesin bir gün ihtiyaç olması durumunda stratejik üretim tesislerinin dönüşümü için ne kadar güzel bir örnek teşkil ettiğini her yerde anlatmaya gayret gösteriyorum."

Görgün, sahada ortaya konan inanmışlık, fedakarlık ve samimi yaklaşımın Savunma Sanayii Başkanlığı açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek, başarıyla yürütülen test ve geliştirme faaliyetlerinin Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri hedeflerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE MARKASINI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir aşama kaydettiğini vurgulayan Görgün, genç ve dinamik ekiplerin geliştirdiği yenilikçi çözümlerin bu başarıda belirleyici rol oynadığını kaydetti. Görgün, "Hamdolsun, bu genç ekip ve bu vizyonla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda savunma sanayinde geldiğimiz nokta gurur vericidir. Türkiye markasını geleceğe taşıyan yenilikçi yaklaşımlarımız, insansız hava araçlarımız ve özellikle bu Sky Dagger gibi kamikaze sistem dronlarımızla birlikte yeni bir hikaye yazacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Görgün, savunma sanayinde kamu, özel sektör ve tüm paydaşların eşgüdüm içinde ortaya koyduğu ortak iradenin Türkiye'nin küresel rekabet gücünü daha da artıracağını belirterek, projeye emek veren tüm ekiplere teşekkür etti.

