Savunma ekosistemi Havacılık ve Uzay İhtisas Bölgesi ile "yıldızlar ligi"ne çıkacak

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, bölgenin "savunma, uzay ve havacılığın vadisi" olduğunu belirterek, "Takım yıldızının birer parçası olan katılımcılarımız, birleşerek bugün hepimizin gururla takip ettiği KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA-3, ATAK, ALTAY Tankı, deniz savunma sistemleri, uzay sistemleri ve haberleşme uyduları gibi diğer ürün ve platformları oluşturuyor." dedi.

Yapıcı, AA muhabirine, HAB'ın 2015 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Ankara Valiliği, Ankara Sanayi Odasının (ASO) da aralarında bulunduğu kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB Uygulama Yönetmeliği'ne göre yönetildiğini söyledi.

Burasının 7 bin 200 hektarlık alanda kurulduğu bilgisini paylaşan Yapıcı, "Büyüklüğümüz geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın da aramıza katılmasıyla 9,5 milyon metrekareye ulaştı. STM ise yakın zamanda tamamen buraya taşınacak. Bünyemizde ayrıca HAVELSAN, ROKETSAN, BMC, ASELSAN Net gibi önemli şirketler de faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra söz konusu firmaların alt yüklenicileri pozisyonundaki KOBİ'lerimiz de burada bulunuyor. Biz bir OSB olmaktan ziyade uzay ve havacılık ekosistemi oluşturmak, ihracatı ve firmaların uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmak istiyoruz. Bu kapsamda halihazırda 130 olan firma sayısını yakın vadede 360'a, 21 bin 500 olan istihdamı da 70 binlere çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"HAB, büyüme hedefi olan şirketlerin ortak noktası"

Yapıcı, HAB'da yer almanın belli kriterleri bulunduğuna dikkati çekerek, kuruluşta yüzde 60'lık payı olan SSB'nin koyduğu kriterler doğrultusunda tahsisleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tahsis süreçlerine değinen Yapıcı, başvuruların ardından yönetim kurulunda firmaların değerlendirildiğini ve savunma sektöründeki bilinir projelerin altında iş yapan önemli firmalara HAB'da yer vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yapıcı, HAB'da yer almanın bazı avantajlarının bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"HAB, büyüme hedefi olan şirketlerin de ortak noktası. Firmalarımız vakıf şirketleri tarafından belirli standartlarda olduğundan doğal olarak tercih ediliyor. Bu anlamda bir ürünün 'HAB'da üretilmiştir' ibaresi ona değer katıyor. Biz firmalarımızın doğru ekosistem içinde sürdürülebilir şekilde büyümesi, kolay ve hızlı lojistik imkanlarına kavuşması, kendilerini geliştirebilecek ortamda faaliyet göstermeleri için çalışıyoruz."

"Sektörün yıldızları" burada üretiliyor

Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında da yazılım ve AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesini, OSB tarafında bunların üretime dönüştürülmesini amaçladıklarını vurgulayan Yapıcı, HAB'da çok sinerjik bir ortam olduğunu dile getirdi.

Yapıcı, hem AR-GE konusunda üniversite-özel sektör işbirliği hem de üretimin nitelikli şekilde artırılması yönünde çalışmaları olduğunu belirterek, ekosistemin doğru kurgulanması adına "tam gaz" çalıştıklarını anlattı.

Savunma sanayisini gökyüzündeki takım yıldızlarına benzeten Yapıcı, şunları kaydetti:

"Bölgemize 'savunma, uzay ve havacılığın vadisi' diyebiliriz. Takım yıldızının birer parçası olan katılımcılarımız, birleşerek bugün hepimizin gururla takip ettiği KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA-3, ATAK, ALTAY Tankı, deniz savunma sistemleri, uzay sistemleri ve haberleşme uyduları gibi diğer ürün ve platformları oluşturuyor. Bu platformların en küçük parçaları bile burada üretiliyor ve bunlar birleşip bölgemizden ihraç ediliyor veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giriyor. Bunlar bizim için milli gurur kaynakları. Biz bu öz bilinç ve gururla çalışıyoruz."

Kreşten tezgaha uzanan süreçler

Yapıcı, amaçlarının kar amacı gütmek olmadığına işaret ederek, kuracakları meslek liseleriyle de sektörün ara eleman dahil, tüm tedarik ihtiyaçlarını tek elden karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaşım ve altyapı anlamında da firmaların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek için topyekun bir dönüşüm gerçekleştireceklerini vurgulayan Yapıcı, burada kreşten meslek liselerine, itfaiyeden acil sağlık merkezine, otellerden ihtiyaç olan sosyal tesislere, alışveriş merkezlerinden kafelere kadar tüm sosyal donatıların bulunacağını anlattı.

Yapıcı, bölgedeki meslek lisesi ve yüksekokullarıyla da burada okuyan öğrencilere staj imkanı sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Böylece uçtan uca eğitimi sağlayacağız. Stajdan sonra bir mühendis veya teknisyen olarak gençlerin burada çalışmasına imkan tanıyacağız. Belki de kreşten tezgaha uzanan süreçlere tanıklık edeceğiz." dedi.

Sektörde kadın istihdamı artıyor

Yapıcı, istihdamlarının önemli kısmının kadınlardan oluştuğunu ve kadın istihdamını artırmak konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, 400 kişilik kreş binasını da onların rahat şekilde çalışabilmesi için devreye alacaklarını bildirdi.

Sektörde kart dizgilerinden kablaja kadar çeşitli alanlarda kadın istihdamının yoğun şekilde görüldüğünü dile getiren Yapıcı, onların işlerini dikkatle ve disiplinle yapmasının sektörde olumlu yankı bulduğunu ve müşterilerin tercih noktası haline geldiğini sözlerine ekledi.