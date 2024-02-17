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Şarkışla'da Canlı Hayvan Pazarında Jandarma Denetimi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında giriş çıkışlar jandarma tarafından denetleniyor. Ruhsatlı hayvan pazarında cumartesi günleri alıcı ve satıcılar buluşuyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri pazara girişlerde denetim yapıyor. Bazı satıcılar hayvanları soğuktan korumak için branda kullanıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında giriş çıkışlar jandarma tarafından denetleniyor.

Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarı, cumartesi günleri alıcı ve satıcıları buluşturuyor.

Pazara girişlerde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından denetim yapılıyor.

Bazı satıcılar, hayvanları soğuktan korumak için brandayla sararak önlem alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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