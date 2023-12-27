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Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

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Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Büyük Liman'a emniyetle yanaştırıldı.

Sarıyer önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyük Liman önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki tekne için bölgeye KEGM-8 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerce, yedeklenen tekne Büyük Liman'a emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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