Sarıyer'deki Kiliseye Geçmiş Olsun Ziyareti

SARIYER'de, Santa Maria Kilisesi, Pazar günü ayin sırasında 2 saldırgan tarafından saldırıya uğramış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıya uğrayan kilisenin bulunduğu mahalledeki vatandaşlar, kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Santa Maria Kilisesi, Pazar günü sabah ayini sırasında 2 saldırgan tarafından saldırıya uğramış ve saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kilisenin bulunduğu Büyükdere Mahallesi sakinleri bir araya gelerek kiliseye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"ACILARINI PAYLAŞALIM DEDİK"

Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, ziyaret öncesinde, "Pazar günü meydana gelen Büyükderemizdeki Santa Maria Kilisesi'nde bir canımız vefat etmiştir. Bunun üzüntüsünü biz halen üzerimizden atamadık. Dolayısıyla şu anda yanımızda Rum, Ermeni, Hıristiyan, Müslüman vatandaşlarımızla birlikte rahibimizi ziyaret edelim, acılarını paylaşalım dedik. Biz hasta olduğumuzda, bizim cenazemiz olduğunda evlerinden tencerelerce yemek yapıp bize getiren insanlar bunlar. Ramazan aylarında caddeye 'Ramazanınız kutlu olsun' diye pankartlar asan insanlar bunlar. Biz burada komşuluk ilişkilerini çok iyi şekilde kurmuş insanlarız, çok güzel geçiniyoruz. Büyükderemiz böyle olaylara hiç şahit olmamış, dileğimiz odur ki, inşallah böyle acıları bir daha ne Büyükderemizde ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde olmaz" şeklinde konuştu.

"HEPSİYLE KARDEŞ GİBİ YAŞADIK"

Mahalle sakini Cihan Ekinci ise, "Bizim çocukluğumuz burada geçti, biz her şeyi onlarla beraber yaşadık. Bizler Ermeni, Rum ayrımı yapmadık burada. Şu anda da buradan gitmiş olsalar dahi bütün hepsi bayramlarda bizi ararlar. Cenazeleri olsa biz onların cenazesine gideriz. Bizim olsa onlar bizim cenazemize gelir. Burada hiç böyle şeyler olmadı. Burada, bir avuç yerde dört tane kilisemiz var. Hepsiyle biz kardeş gibi yaşadık, niye burayı seçtiler onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.