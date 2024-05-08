Sarıyer'de Taksi Şoförünü Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası İsteniyor

Sarıyer'de, taksi şoförünü öldürüp aracını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 Nisan'da Tarabya Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen araçtan bir kişinin atıldığı ve aracın olay yerinden hızla uzaklaştığına ilişkin polis ekiplerine ihbar yapıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede, söz konusu kişinin taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek olduğunun belirlendiği aktarılan iddianamede, taksinin seyir halindeyken Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde polis tarafından durdurulduğu, şoför koltuğunda bulunan İran uyruklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in de gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın ifadesinde, Türkiye'ye 11 Şubat'ta 3 aylık vizeyle Hakkari'den giriş yaptığını, amacının iş aramak olduğunu, Beyoğlu'nda bir otelde kaldığını ve buradan kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını anlattığı belirtildi.

Sanık Gharehtapeh'in olay günü taksi ücreti konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle maktulü öldürdüğünü iddia ettiği aktarılan iddianamede, daha sonra samimi beyanda bulunacağını belirterek, maktule ait paraları ele geçirmek amacıyla bıçakladığını söylediği ifade edildi.

Sanığın üzerinde plastik kelepçe, koli bandı ve makas ele geçirildi

Araç içi kamera görüntülerinin çözümüne yer verilen iddianamede, sanığın arkasında oturduğu maktulün sağ boyun kısmından başlayarak defalarca bıçakladığı, şoför koltuğuna geçerek maktulü yan koltuğa aldığı ve montundaki cüzdanı alıp kontrol ettiği sırada araç içi kamerasının yönünü değiştirdiği belirtildi.

İddianamede, sanığın yakalandığı sırada üzerinde suçta kullandığı bıçağın yanı sıra 10 plastik kelepçe, 1 koli bandı ve 1 makas ile maktulden aldığı 2 bin 400 lira ele geçirildiği kaydedildi.

Sanık Gharehtapeh'in maktule ait paraları yağmalamak amacıyla uygun anı kolladığı kaydedilen iddianamede, bu amaçla genellikle tercih edilen şekilde sağ arka koltuğa değil şoförün hemen arkasına oturduğu ve maktulün kendisine müdahale etmesine imkan tanımadan bıçakladığı bildirildi.

Sanığın eylemini önceden tasarladığı plan doğrultusunda gerçekleştirdiği vurgulanan iddianamede, yanında bulundurduğu plastik kelepçe, makas ve koli bandı dikkate alındığında yağma amacıyla maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, sanık Gharehtapeh'in "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.