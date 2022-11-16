SARIYER'DE KAMYONUN TAKILDIĞI AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

SARIYER'DE sokakta seyir halindeki kamyona dalı takıldığı iddia edilen ağaç kökünden sökülerek park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Araçlara zarar veren araç ekipler tarafından kesilip parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Sefir Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Sarı'nın kullandığı 34 CYG 871 plakalı kapalı kasa kamyon, seyir halindeyken yol kenarındaki ağacın dalına takıldı. Kökünden sökülen ağaç gürültüyle yol kenarında park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı kesip parçalara ayırarak kaldırdı. Kamyonda ve araçlarda hasar oluştu.

Hasar gören araçlardan birinin sahibi İbrahim Çakmak, Dükkanda oturuyorduk bir anda çarpma sesi geldi. Kamyonun ucu ağaca çarptı. Geçen hafta da aynı sorun olmuştu burada. Aynı ağaca yine böyle büyük bir kamyon çarpmıştı. Kocaman bir tomruk koparmıştı. Belediyeye haber vermiştik, dün ölçüm yaptılar burada. En son beklenen oldu işte dedi.

Kamyon şoförü Mehmet Sarı ise, Yoldan geçiyordum bir anda ağaç üzerime devrildi, benimle diğer aracın arasında sıkıştı şeklinde konuştu.

Esnaf İrfan Sütlüoğlu, Kamyon çok dikkatsizce ağacın dalına taktı, ağaç da zaten çürümek üzere olan bir ağaç, böyle oldu ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.