İski, Altyapı Çalışması Nedeniyle Sarıyer'de 17 Mahallede Su Kesintisi Yapılacağını Duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), altyapı çalışması nedeniyle Sarıyer'de 17 mahallede bugün akşam saat 22.00'den itibaren 14 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), altyapı çalışması nedeniyle Sarıyer'de 17 mahallede bugün akşam saat 22.00'den itibaren 14 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ, 17 mahallede su kesintisi uygulanacağını resmi internet sayfasından açıkladı. İSKİ tarafından yapılan 14 saatlik su kesintisiyle ilgili açıklamada, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki isale hattı, 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilenmiştir. Bahse konu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül 2022 Pazartesi 22.00 ila 6 Eylül 2022 12.00 saatleri arasında yapılacak olması nedeniyle Sarıyer ilçesinin aşağıda adı geçen mahallelerine, belirtilen zaman aralığında 14 saat süreyle su verilemeyecektir" denildi.

İSKİ'nin duyurusuna göre su alamayacak bölgeler şu şekilde:

"Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotları."