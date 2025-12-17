Sarıyer'de günü değiştirilen semt pazarının esnafı belediye binasının önünde eylem yaptı

Sarıyer 'de çarşamba günleri Ayazağa 'da kurulan semt pazarının günü belediye tarafından değiştirildi. Pazar günü kurulması kararına karşı çıkan esnaf, Sarıyer Belediyesi'nin önüne gelerek eylem yaptı. Burada konuşan İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, "Son sözü söylüyorum. Esnaf mağdur edildiği takdirde, Sarıyer ilçesinde 19 tane pazar kuruluyor, 19'unu da kapatıp belediyenin önüne geleceğiz. 'Bize bakın' diyeceğiz. 'Başımızı, ekmeğimizi, çoluk çocuğumuzun rızkını siz verin' diyeceğiz. Başka çaremiz yok" dedi.

Sarıyer Belediyesi, Ayazağa'da Çarşamba günleri kurulan semt pazarının gününü, 'trafik yoğunluğunu azaltmak, mahalle içi ulaşımı rahatlatmak' amacıyla değiştirdi. Pazar günü kurulması kararına karşı çıkan esnaf, belediye binasının önünde eylem yaptı. Çevik kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün'ün de aralarında bulunduğu grup, sloganlar atarak durumu protesto etti. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ile İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, belediye binası içerisinde görüştü. Grup bir süre sonra eylemlerini sonlandırarak dağıldı.

'BELEDİYENİN YETKİSİNDE OLAN BİR ŞEYİ, KOMİSYONA HAVALE ETMELERİ DOĞRU DEĞİL'

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, "Sarıyer'de daha önce Yeşilkent'te, Yeşiltepe'de kurulan pazar pazarımız kaldırıldı ve şu anda kurulmuyor. Aynı şekilde pazartesi günleri Tarabya üstünde kaldırılan bir pazar yerimiz var. Oradaki esnaf şu anda kuramıyor, açıkta kaldı. Bugün de çarşamba pazarımızı belediye, gününü değiştirmek suretiyle yine aynı yöntemle belki de kaldırma durumuna getiriyor. Çünkü gününü değiştirdiği takdirde bütün esnafımızın pazar günü başka yerlerde pazarları var. Açamayacakları için fiilen kalkmış oluyor. Biz buna itirazımızı dile getirdik. Defalarca söyledik ama maalesef dikkate alınmadı" diye konuştu.

Alınan kararın şekline de itiraz ettiğini dile getiren Şengün, "Kendilerinin bir komisyon kurduğunu, o komisyon çerçevesinde bu kararı aldıklarını söylediler. Fakat belediyenin yetkisinde olan bir şeyi, hukuka uygun olmayan bir komisyona havale etmeleri doğru değil" dedi.

'PAZARCI ESNAFINI KARŞIYA CEPHELEŞTİRMEK DOĞRU DEĞİL'

Şengün, "Pazar yerleri niye var? Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için. Marketlerle rekabet ederek halk ucuz yesin diye var pazar yerleri. Eğer zaten pazar yerlerine halktan bir rağbet olmasa, pazar yerlerine müşteriler gelmese, pazar kendiliğinden kalkar zaten. Ama 'Halk bu pazarı istemiyor, bu pazarın gününü değiştireceğiz, bu pazarın yeri uygun değil, kaldıracağız' deniyor. Buna köklü çözümleri beraber bulabiliriz. Pazarcı esnafını karşıya cepheleştirmek doğru değil" ifadelerini kullandı.

'19 TANE PAZAR KURULUYOR, 19'UNU DA KAPATIP BELEDİYENİN ÖNÜNE GELECEĞİZ'

Bundan sonra atacakları adımları anlatan Şengün, "Biz tabii ki kaymakam beyle de görüşeceğiz. Şimdi biz buradan, buranın mülki amiri Sarıyer ilçemizin kaymakamıyla, heyetimizle beraber görüşeceğiz. Bu arada üç tane meclis üyesi ve muhtarlar varmış, onlarla da görüşmelerimizi sağlayacağız. Biz ekmeğimiz için bu insanları da ikna etme yoluna gideceğiz. Başka çaremiz yok. Tek yetkili seçilmiş belediye başkanı olmasına rağmen, 'Komisyon tamam derse ben de tamam derim' diyor. Son sözü söylüyorum. Sarıyer ilçesinde üç tane pazarımız şu anda kaldırılmakla karşı karşıya. İki tanesi kaldırıldı, üçüncüsü de kaldırılmakla karşı karşıya. Bu da kaldırılıp esnaf mağdur edildiği takdirde, Sarıyer ilçesinde 19 tane pazar kuruluyor, 19'unu da kapatıp belediyenin önüne geleceğiz. 'Bize bakın' diyeceğiz. 'Başımızı, ekmeğimizi, çoluk çocuğumuzun rızkını siz verin' diyeceğiz. Başka çaremiz yok" dedi.

'KİMSE PAZARLARIMIZA EL UZATMASIN'

İstanbul Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Hasan Kılıçlı da, "Üreticiden tüketiciye, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına bu hizmeti yapıyoruz. Ama maalesef bugün temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için meyvesini, sebzesini hem ucuz hem de taze almak isteyen halk için hiçbir haberimiz olmadan, hiçbir tebligat yapılmadan sabah gittiğimizde çevik kuvvetle karşı karşıya kaldık. Bizler esnaf olarak buna maruz kaldık. Bizi en üzen taraf da burada kaymakamımızın, mülki amir olarak yanımızda olması gerekirken maalesef belediyeyle beraber olmasıdır. Bu durum, hem halk olarak hem de esnaf olarak bu işe inanarak çalışan bizleri üzmüştür. Şunu söylemek istiyoruz. Kimse pazarlarımıza el uzatmasın. Pazarlarımıza sahip çıkalım" dedi.

'MAÇLAR YENİ İCAT EDİLMEDİ, TARİH BOYUNCA MAÇLAR OLMUŞTUR'

Pazar günleri aynı yerde benzer mağduriyetlerin yaşanabileceğini de söyleyen Kılıçlı, "Pazar günleri orada hep kafe, restoran gibi iş yerleri var. Biz bugün açarsak, haftaya orada da mani olurlar, yeni açtırmazlar. Mevzu trafik değildir. Bakın, maçtan bahsediliyor. Orada zaten maçlar oynanıyor. Maçlar yeni icat edilmedi, tarih boyunca maçlar olmuştur. Bunu gerekçe göstererek bizi mağdur etmesinler. Pazarımızdan ellerini çeksinler. Burada bizler hem esnaf olarak hem de oda olarak bunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ESNAF OLARAK KABUL ETMEK İSTEMİYORUZ'

Pazarda meyve tezgahı işleten pazar esnafı Muhammed Karadamar, "Bugün halka e-posta atmışlar, pazarın pazar günü alınacağına dair. ve bu bize hiçbir şekilde tebliğ edilmedi, söylenmedi. Artık gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Pazarı pazar gününe almaya kalkıyorlar. Biz de esnaf olarak kabul etmek istemiyoruz" dedi.

'BELEDİYE OLARAK BU TİP SORUMLULUKLARI TEK BAŞIMIZA ALMAK İSTEMİYORUZ'

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise "Şu anda Sarıyer'in en büyük mahallesi. Çarşamba günleri burada kurulan pazarda, trafik çok olumsuz etkilenmeye başladı ve mahalle halkından çok ciddi şikayetler almaya başladık. Bunun üzerine, kaymakamımızın başkanlığında bir hafta önce bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Ayazağa ve Maslak mahalle muhtarlarımız, Ayazağa'da ikamet eden 5 Sarıyer Belediyesi meclis üyemiz, bunların üçü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ikisi AK Parti'dendi. Ayrıca Pazarcılar Odası Başkanvekili, Tahtacılar Odası Başkanı, Zabıta ve Emniyet yetkililerimiz vardı. Toplantıda Pazarcılar Odası haricindeki diğer katılımcıların tamamı, bu pazarın çarşamba günü değil de pazar günü açılmasına karar verdi. Biz belediye olarak aslında alınan bu ortak kararı hayata geçirdik. Ben onlara şunu söyledim. Bu kararı alan heyet, aynı şekilde başka bir karar alırsa da biz onu uygularız. Belediye olarak bu tip sorumlulukları tek başımıza almak istemiyoruz. Sonuçta orada yaşayan insanların temsilcileri de bizim için değerli ve kıymetli. Pazarcıların da mağdur olmasını istemiyoruz" dedi.