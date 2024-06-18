Üye Girişi
Haberler

Sarıkamış'ta Geleceğin Olimpik Sporcuları İçin Eğlence Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış ilçesinde Osman Yüce Kayak Merkezi'nde, sporcular ile aileleri için yemek ve eğlence programı düzenlendi. Sarıkamış Platformu tarafından hayata geçirilen, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen 'Geleceğin Olimpik Sporcuları' projesi ile maddi durumu iyi olmayan 6-10 yaş aralığındaki 150 çocuğun kayak sporuna kazandırılması amacıyla 3 yıldır çalışma yürütülüyor.

Sarıkamış ilçesinde Osman Yüce Kayak Merkezi'nde, sporcular ile aileleri için yemek ve eğlence programı düzenlendi.

Sarıkamış Platformu tarafından hayata geçirilen, Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen "Geleceğin Olimpik Sporcuları" projesi ile maddi durumu iyi olmayan 6-10 yaş aralığındaki 150 çocuğun kayak sporuna kazandırılması amacıyla 3 yıldır çalışma yürütülüyor.

Sarıkamış Platformu Başkanlığına seçilen İrfan Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde, projeden faydalanan kayak sporcuları ve aileleri için eğlence programı düzenledi.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, belediye meclisi üyeleri, MHP İlçe Başkanı Tarık Bilgin, kayak eğitmenleri, mahalle muhtarları, sporcularla aileleri katıldı.

Kaymakam Aslantatar, projen çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımız her şeyden daha kıymetlidir. Biz onlara ne verirsek onu geri alacağız. Biz kaymakamlık, belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşları da ayrı bir güzellik, ayrı bir renk katıyor. Platformdaki insanlar Türkiye'nin her tarafında yaşıyorlar ama Sarıkamış'ı unutmuyorlar kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Kılıç da projeye her türlü desteği verdiklerini, geleceğe yönelik yatırım yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, yeni seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Sarıkamış Platformu Başkanı Koç ise projeye her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, programa katılanlara teşekkür etti.

Yemek ikramının ardından katılımcılar, türkülerle, davul zurnu eşliğinde halay çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kars Valiliği Kayak Merkezi Sarıkamış Gençlik Spor Spor Güncel Haberler

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik tepki çeken fotoğrafı böyle savundu

Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik tepki çeken fotoğrafı böyle savundu

 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik

Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik

Bakmadan Geçme

Döviz büroları bayramda açık mı? Döviz büroları kurban bayramında kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı? Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı nereden izlenir? Yalan dizisi hangi gün? Yalan dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi? Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek? 22 Haziran hangi burç? 22 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Haziran tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Haziran dün gece deprem mi oldu? ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI 2024? 17-18-19 Haziran Bayramda eczaneler kapalı mı olacak, kaç gün açık olacak? BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Kurban Bayramı boyunca toplu taşıma bedava mı? Metro, metrobüs, otobüs, tramvay ücretsiz mi? Bursaspor'un yeni teknik direktörü kim oldu? Pablo Martin Batalla kimdir, kaç yaşında? TRT 1 canlı maç izle! TÜRKİYE- GÜRCİSTAN CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye- Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Milli Takım'da oynayacak mı? Montella Arda Güler'i ilk 11'de oynatacak mı?
Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar

Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title