Sarıkamış'ta zabıta ekipleri fırınları denetledi

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Belediyenin Zabıta Amirliğine bağlı ekipler, kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı.

Ekipler, özellikle ürün gramajları ve hijyen koşullarını kontrol ederek, işletmelerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını inceledi. Denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajlarına dikkat edildi.

Ayrıca, işletme sahiplerine temizlik, hijyen ve çalışan sağlığına yönelik kurallara titizlikle uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve halk sağlığını korumak adına bu tür kontrollerin sıklaştırılacağı bilgisini verdi.