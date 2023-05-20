Sarı pas hastalığı riski uyarısı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı öğretim görevlisi Volkan Yörük, bu yıl baharda görülen yağış fazlalığı nedeniyle tahıl çeşitlerinde 'sarı pas' hastalığı riski bulunduğunu belirtti. Tahıl yaprakları üzerinde sarı çizgiler görüldüğünde ve tarladaki oranı yüzde 30'a ulaştığında çiftçilerin kimyasal mücadeleye başlamaları gerektiğini belirten Yörük "Mücadele edilmezse verim düşer" dedi.

SCÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı öğretim görevlisi Volkan Yörük, bu yıl baharda görülen yağış fazlalığı nedeniyle tahıl çeşitlerinde 'sarı pas' hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Yağışın bol olmasının tarım arazileri için sevindirici olduğunu ama bitkiler açısından risk de oluşturduğunu söyleyen Yörük, "Yağışlarla rekoltenin artacağını düşünüyoruz. Tabii bu yağışların artmasıyla beraber bizim için bir dezavantaj oluşmaya başladı. Pas hastalığı. Sivas'ta bitkilerde en çok görülen 'sarı pas' hastalığıdır. Pas hastalığı kahverengi, kara ve sarı pas olmak üzere üçe ayrılır, üreyen ve yayılan bir hastalıktır. O yüzden aynı virüsler gibi yok edilmesi, mücadelesi çok zordur. Bir bakteri hastalığa göre biraz daha mücadelesi zordur. Bu bizim için bir risk. Bunun için tedbirlerimizi almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sarı pas hastalığının tarla genelinde yüzde 30 seviyesine geldiğinde kimyasal mücadelenin yapılması gerektiğini söyleyen Yörük, "Bunu da tabii ki tarım müdürlüklerine müracaat ederek, onların bilgisi dahilinde yetkililerin yazdığı reçeteli ilaçları kullanarak kimyasal mücadeleye başlamak gerekiyor. Kimyasal mücadelenin taneler olgunlaşmaya başladığında durdurulmalı. Çünkü o noktadan sonra artık insan sağlığı için tehlikeli olacaktır. Bu nedenle ilaçlamayı doğru süreler içinde yapmamız önemli. Zamanında mücadele edilmezse tarlada verim düşer" dedi.