Saraybosna'daki Dobrovoljacka çatışmalarının 31. yılında anma töreni düzenlendi

Bosna'daki savaşta, başkent Saraybosna'yı kuşatan Yugoslav Halk Ordusuna (JNA) bağlı Sırp askerler ile şehri savunan Boşnak güçleri arasında 3 Mayıs 1992'de Dobrovoljacka Sokağı'nda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler 31. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Savaşta Saraybosna'daki cumhurbaşkanlığı binası dahil, önemli kamu binalarını ele geçirmeyi amaçlayan Sırp güçlerine karşı şehri savunan eski askerler ve yerel halk, bugünkü adı Hamdija Kresevljakovic olan sokaktaki anıta çiçek bırakıp dua etti.

Yeşil Bereliler Derneği Stari Grad Başkanı Vahid Alic, burada yaptığı açıklamada, 2-3 Mayıs 1992'de yaşananların, bağımsız ve egemen Bosna Hersek'in savunmasındaki en önemli tarih olduğunu söyledi.

Alic, "Önce şehrin çevresindeki tepeler bombalandı, daha sonra ise tanklar ve askerler, hükümeti devirmek için Cumhurbaşkanlığı Binasına doğru yöneldi." ifadesini kullandı.

Derneğin Genel Sekreteri İsmir Nokto da "Bizi saldırganlarla bir tutmaya çalışanlar var. Biz hakikat için uğraşıyoruz ve Dobrovoljacka olayında gerçek ortaya çıkacak." dedi.

Dobrovoljacka'daki çatışmalarda hayatlarını kaybeden JNA askerlerini anmak üzere Saraybosna'ya gelen Sırp kökenliler, tören yerine çiçek bırakıp alandan ayrıldı.

Dobrovoljacka olayı

Saraybosna'nın 2 Mayıs 1992'de kuşatılması ve aynı gün Portekiz'deki barış görüşmelerinden dönen Aliya İzetbegovic ve beraberindeki heyetin esir alınması üzerine, şehri savunan Boşnak askerler ve milis güçlerle cumhurbaşkanlığı binasını ele geçirmek isteyen JNA birlikleri arasında çatışmalar yaşandı.

3 Mayıs 1992'de ise takas anlaşmasına göre şehri silahsız terk etmesi gereken JNA askerleri ile şehri savunan askerler arasında Dobrovoljacka Sokağı'nda yaşanan çatışmalarda 8 Boşnak, 7 Sırp hayatını kaybetmiş, 200'den fazla JNA askeri esir alınmıştı. Esirler, İzetbegovic'in serbest bırakılması karşılığında salıverilmişti.