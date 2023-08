Sapphıre Avm Çalışanları Tepkili... İşletme Sahibi: "Akp Eski Milletvekili Vahit Kiler, Sapphıre Avm'yi Halkbank'tan Satın Aldıktan Sonra Kiracılara...

GÜLARA SUBAŞI

Sapphire AVM çalışanları, AVM yönetiminin kiracı işletmeleri AVM'den çıkarmak için baskı ve mobbing uyguladığını iddia etti. AVM'deki bir işletme sahibi, "Kiler Holding'i çok iyi biliyoruz. Kiler kardeşlerden Vahit Kiler, AKP eski milletvekili. Nahit Kiler şirket CEO'su. Bu vatandaşlar, Sapphire AVM'yi Halkbank'tan satın aldıktan sonra kiracılara akıl almaz baskı ve mobbing yapmaya başladılar. Amaç; tazminat vermeden mağazaların AVM'yi terk etmelerini sağlamak. Çöpler toplanmıyor, tuvaletler temizlenmiyor, klima, asansör ve yürüyen merdivenler çalışmıyor, otopark ücreti saatlik 80 liraya çıktı, çalışanlar otoparka sokulmuyor" dedi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı Kiler Holding kurumsal iletişim yetkilisi ise "Madem tüm bu sıkıntılar yaşanıyor, niçin kiracılar kalmakta bu kadar ısrar ediyor? Burada kapalı olan herhangi bir şey yok. Burası bir rezidans sadece bir AVM değil, 55 katlı. Burada bir akış var, bu akış içerisinde bazı arızalar var, arızaların giderilmesi için teknik ekipler girip çıkıyor olabilir" dedi.

Eski AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in yöneticisi olduğu Kiler Holding, 2015'te, İstanbul'da bulunan Sapphire AVM'yi borçları karşılığında 100 milyon dolara Halkbank'a satmıştı. Kiler Holding, 2023'ün Ocak ayında, AVM'yi 48 milyon dolara bankadan geri almıştı. Sapphire AVM çalışanları işyerlerinin yeniden Kiler Holding'e geçmesinin ardından AVM'deki kiralık dükkanlardan çıkmaları için sistemli baskı ve mobbinge maruz kaldıklarını iddia etti. Mağaza sahipleri ve AVM çalışanları yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"AKP ESKİ MİLLETVEKİLİ VAHİT KİLER, SAPPHİRE AVM'Yİ HALKBANK'TAN SATIN ALDIKTAN SONRA KİRACILARA AKIL ALMAZ BASKI VE MOBBİNG YAPMAYA BAŞLADI"

AVM'de aikido salonu işletmecisi olan kiracı, şunları söyledi:

"Size bir kanun tanımazlık ve zenginleşme hikayesi anlatayım. Kiler Holding'i çok iyi biliyoruz. Kiler kardeşlerden Vahit Kiler, AKP eski milletvekili. Nahit Kiler şirket CEO'su. Bu vatandaşlar, Sapphire AVM'yi Halkbank'tan satın aldıktan sonra kiracılara akıl almaz baskı ve mobbing yapmaya başladılar. Amaç; tazminat vermeden mağazaların AVM'yi terk etmelerini sağlamak. Vatan, millet, Sakarya, Allah, kitap, Mekke edebiyatı yapan insanlar bunlar ama resmen kul hakkı yiyorlar. Allah'ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın, çok ağır bir vebali vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır.

"AVM YÖNETİMİNDEN BAZI KİŞİLER İŞTEN ÇIKARILDI DİĞERLERİ DE AYRILDI"

Gelelim mağazalara yapılan mobbing ve baskılara. Öncelikle Kiler Holding tarafından yapılan satın alma sonrasında AVM yönetiminden bazı kişiler işten çıkarıldı, diğerleri de işten ayrıldı. Teknik müdürü herhangi bir titr olmadan başa koydular. O da tazminatını yakmamak adına ne dense yapıyor. Öyle bir baskı kurmuşlar ki adam 7/24 izlendiğini düşünüyor. Telefonunun dinlendiğini o yüzden elinden bir şey gelmediğini söyleyerek mağazalardan tepki çekmemek istiyor. Ama ister istemez alet oluyor tüm bu hukuksuzluklara.

"SADECE GÜRÜLTÜ ÇIKARMAK İÇİN HİLTİ MAKİNESİ İLE BOŞ MAĞAZALARDA ÇALIŞMA YAPIYORLAR"

Sapphire AVM'de şu an çöpler alınmıyor. Restoranların çöpleri koridorlarda birikmiş durumda. Sıcağın da etkisi ile ciddi bir koku durumu söz konusu. Tuvaletler temizlenmiyor ve kağıt peçete bulunmuyor. Defalarca şikayet edilmesine rağmen Kağıthane Belediyesi hiçbir işlem yapmıyor. 3 hafta boyunca boş olan mağazalardan birine hilti makinesi ile girmişler. Brandayı aralayınca gördük ki sadece gürültü çıkarmak için yapıyorlarmış. Kaldı ki çalışma saatleri içerisinde çivi bile çakmak yasak. Polis geldi, 'burası özel mülk' dedi. Kağıthane zabıtası, 'durumu AVM yönetimine şikayet edin' dedi. 'AVM yönetimi kasten yapıyor' dedik. 'O zaman dava açın' dediler. AVM'nin metro bağlantısını, müşteri girişini durdurmak için kapattılar. Ana giriş kapısını giriş ve çıkış olarak tek kapıya düşürdüler. Otomatik de değil, insanlar kapıyı elle itiyorlar.

"MAĞAZA SAHİPLERİNİ OTOPARKA ALMIYORLAR, OTOPARK ÜCRETİ 80 TL"

Otopark mevzusu başlı başına bir rezalet. Önce otoparkın dört katının üçünü kapatarak tek kata indirdiler, sonra ücretliye çevirdiler. UKOME ve Danıştay kararına göre 3 saat ücretsiz olması gereken otopark için girdi-çıktıya bile para talep ediyorlar. Ücret tarifesi; 0-1 saat 80 TL, 1-2 saat 110 TL. Bir de içerideki mağaza sahiplerinin araçlarını içeri almamak için sisteme plakalarını girmişler. Mağaza sahibi içeri aracı ile giremiyor. Paket servis yapan firmaların motorlarını içeri almıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sapphire AVM'ye ceza kesmesine rağmen mevzuat yetersizliğinden bir şey yapamıyor. Her ay gelip ceza kesiyor. Sapphire AVM yönetimindekiler de 'Biz kanun tanımıyoruz, kessinler cezalarını, neyse parası öderiz' diyor.

"YÜRÜYEN MERDİVENLER, ASANSÖRLER, HAVALANDIRMA ÇALIŞMIYOR; TUVALETLER TEMİZLENMİYOR"

Yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmıyor. Müşteriler bıkmış durumda. En büyük problemlerden biri, bu sıcak yaz aylarında iklimlendirme bozuk bahanesi ile klimaları çalıştırmamaları. Temiz hava da büyük problem. İnsanlar resmen karbondioksit soluyor. İçeri temiz hava vermeyerek insanlık suçu işliyorlar. Restoranda çalışanların burun kanama haberlerini alıyoruz ve Sağlık Bakanlığı hiçbir işlem yapmıyor. Mağaza sahipleri vantilatörler ile durumu idare etmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte çoğu mağazaya sözleşme dışı kira artışları yapılırken 20 katına çıkarılan ortak gider faturaları kesiliyor. Bir de bu fahiş artışları ödemeyen mağazalara icra davası açıyorlar. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Bir muhatap da yok. Birçok firma yaşananlar karşısında tutanak tutup ihtar çekti ama nafile. Firmalar, Sapphire AVM'ye tazminat davası açıyorlar. Açıkçası temel maksat; AVM'ye müşteri girişi olmaması, buradaki mağazaların da kendiliğinden çekip gitmesi.

"AVM'DEN GİDEN GİDENE, CİDDİ BİR MOBBİNG VAR AMA BİZ BURADAYIZ"

Bu videoyu Sapphire AVM'de yapılanları kayıt altına almak için çekiyorum. Şu anda öğlen vakti ve gördüğünüz gibi yürüyen merdivenler çalışmıyor. Bu neredeyse 4-5 aydır böyle. ve şu anda AVM'deki klima sistemi de çalışmıyor. AVM'deki tüm dükkanlar perişan halde. AVM'nin yeni sahibi kiracıları bezdirip çıkartma derdinde. Biz de çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. AVM'den giden gidene, ciddi bir mobbing var ama biz buradayız. Asansörler de çalışmıyor, tuvaletlerde bakım yok, nöbet evrakları yok, peçete yok, temizlenmiyor. Şimdi Sapphire AVM'nin otoparkına geldim. Burası benim iş yerim olmasına rağmen otoparka girişimi yasaklamışlar. O yüzden içeri giremiyorum. Bunu da kanıt olarak çekiyorum. Bu kurala aykırı. Normalde AVM'nin kuralı var, 3 saat ücretsiz otoparkı kullanabilirim. Kanuna aykırı hareket ettiğiniz için sizin hakkınızda ayrıca suç duyurusunda bulunacağım.

"İÇERİDE ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VAR. AVM'DE ÇÖPLER ALINMIYOR"

Şu anda AVM'de yalandan inşaat çalışması yapar gibi kiracıları rahatsız ediyorlar. 3 gündür hilti matkapla deliyormuş gibi ses var ama halbuki AVM'nin çalışma saatlerinde hiçbir şekilde çalışma yapılamaz. Saphire AVM'de mesai saatleri içinde uygun olmayan bir çalışma ve bundan kaynaklanan gürültü olduğu için Kağıthane'den polis ekipleri geldi. ve şu anda ilgili kişileri alacak, konuyla ilgili işlem başlatılacak. Giriş kapısını teke indirmiş durumdalar. Var olan kapının da mekanik haznesini kaldırmışlar, elle iterek çalışıyor. Resmen durum içler acısı. En kötüsü içeri temiz hava da basmıyorlar, ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Görüldüğü gibi AVM'de yürüyen merdivenleri bilerek çalıştırmıyorlar. Ciddi bir mobing var. Sadece birkaç tanesi göstermelik olarak açılmış durumda. İnsanlar bütün AVM'de yürüsün mü? AVM çalışanları illallah etmiş durumda. İçeride çok kötü bir koku var. AVM'de çöpler alınmıyor. Rezalet bir durum söz konusu. AVM'nin son hali içler acısı. Çıkan mağazalar bu şekilde bırakıp gidiyor. Yönetim bunlara ses çıkarmıyor ve temizlik yapmıyor."

"AVM'NİN METRO GİRİŞİ KAPATILDI"

AVM'de yazılım şirketi sahibi olan ve yaşadığı sıkıntılar yüzünden farklı bir ofis aradığını dile getiren kiracı, şunları söyledi:

"Şu anda içerisi 30 derece var, çok sıcak. Havalandırma çalışmıyor. Metro girişi şu anda yok, kapatıldı. Onlarca kapanan yerden bazıları da bunlar. Asansör 5 aydan beri çalışmıyor. Burası AVM'nin en sıcak yeri. Asansörlerin düğmesi aylardır bozuk, yapılmıyor, çağıramıyoruz. Eşyaların taşındığı servis asansörü var, o da çalışmıyor, çağıramıyorsunuz. Terk edilmiş gibi gözüken AVM'de 4 aydır çalışmayan yürüyen merdivenler, yapmıyorlar. Otoparka giden yürüyen merdivenler de çalışmıyor. Otoparkın alt katı zaten kapatıldı, sadece tek kat açık. O da 1 saate kadar 80 lira, ücretsiz olan zaman birimi yok. Havuzun durumuna bakın. Eskiden burası havuzdu."

"BİZE 7 AYDIR ZULÜM YAPIYORLAR"

AVM'deki mağaza sahiplerinden biri konuya ilişkin şunları söyledi:

"Durum içler acısı. 7 aydır böyle. Zulüm yapıyorlar bize, bekliyoruz."

"BİZİ ZAYIFLATIP KİRA SÖZLEŞMELERİNİ TEK TARAFLI FESHETMEMİZİ BEKLİYORLAR"

AVM'de kafe işletmesi olan vatandaş süreci şöyle anlattı:

"Ben mekanın sahibiyim. Burada bir zulüm var. Klimalar kapalı. Lavabodan peçeteleri dahi kaldırdılar. Peçete takılan aparatlara kadar söktüler. Yukarıda sigara içme alanı vardı, orayı kapattılar. Sırf müşteri gelmesin diye otopark ücretlerini yükselttiler. Bizi zayıflatıp kira sözleşmelerini tek taraflı feshetmemizi bekliyorlar. Her gün böyle. Yeni gelen mağazaların birçoğu çıktı. CİMER'e baktığınızda burasıyla ilgili dünyanın şikayeti var. Burayı yeni satın alan Kiler Holding anlaşılan kiracıları bezdirip, zarar ettirip çıkmalarını bekliyor. Sözleşme izin vermediği için de çıkartamıyor. Mobbing yapıyor bize, yıldırıp tek taraflı feshetmemizi bekliyor. ve kiralarda fiyat artışı yapıyorlar. Temmuz ayında kiramı 60 bin lira yaptılar. Euro üzerinden zam yapmış. Tabii biz bunun üzerinden hesap yapmıyoruz. Devletin belirlediği TÜFE üzerinden hesaplayıp gönderiyoruz. Haziran ayında zaten kira artışı oldu. Martta, nisanda 37 bin 790 lira kira bedeli yazılmıştı. 1 Temmuz'da 60 bin lira yapıldı."

"İLGİLİ KİŞİ YOK, ŞİKAYETLERİMİZİ BİLDİRECEĞİMİZ İNSANLARA ULAŞAMIYORUZ"

AVM'de bulunan spor merkezine kayıtlı olan bir vatandaş, şunları söyledi:

"Buraya uzun zamandır spor merkezine geliyorum. Hem alışverişimi yapıyor hem mağazaları geziyordum ama son birkaç zamandan beri binanın yönetimiyle alakalı sorunlar yaşıyoruz. Gerek otopark gerek mağazalara yapılan mobbing olsun… AVM'de yürüyen merdivenler dahi çalışmıyor. Burada yürümekte zorluk çeken insanlar var. Yerin havasızlığı, çalışmayan klimaların yanı sıra otoparktaki yasadışı ücretlendirme hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tanımadıklarını bildiren beyanlarını duyduk. Otopark için yüksek fiyatlar isteniyor. AVM bu halde. Ağır bir koku var zaten içeride. Lavabolara girdiğimiz zaman da aynı problemi yaşıyoruz, hijyen denen bir şey yok. Bunun yanı sıra ilgili kişiler de yok, şikayetimizi bildireceğimiz insanlara da ulaşmıyoruz. Biz burada mağdur durumdayız. Yetkililerin en kısa sürede konuya el atmasını istiyoruz."

KİLER HOLDİNG, İDDİALARI YALANLADI

Kiler Holding, AVM'de mobbing yaşandığı iddialarına itiraz etti. Şirketin kurumsal iletişim departmanı yetkilisi şunları söyledi:

"Tuvaletlerimiz de yürüyen merdivenlerimiz de açık. Her gün gelip kontrol edilebilir. Bozuk olan yerler var, onlar da zaten tadilatta. AVM'de çalışmayan herhangi bir tuvalet, yürüyen merdiven yok. Zaman zaman çalışmıyor olabilir, bir anlık video çekemiyle çalışmadığının iddia edilmesi için her gün buraya gelinip bakılması lazım ve çalışıyor. Bozulan klimalardan ziyade keşke yerlere konulan market ürünleri yazılsa. Tek tek mağaza mağaza bakılacaksa orada mağazaların üzerlerine düşen sorumluluklar da var. Metro girişinin kapatılmasında bizim yetkimiz yok. Güvenlik elemanını çıkartıp o girişi kapattıysak bu bizim şahsi alanımızla ilgili. Orası AVM'nin içi, metro girişi değil. Orada bir restoran var, giriş o restoranın işine yaradığı için orada hem bir güvenlik bırakılmasını hem de metro çıkışı olmasını istiyor ama bu bizim kendi inisiyatifimizde olan bir şey. Şu anda iddia edilen her şey yanlış. Arızalar her yerde olduğu gibi burada da oluyor. Onlar da tamir ve tadilat için bekliyor. Onun dışındaki iddiaların hiçbirini kabul etmiyoruz. Otoparkla ilgili yönetmelikte nasıl karar alındıysa o uygulanmıştır. Mademki bu kadar memnuniyetsizlik var ve madem tüm bu sıkıntılar yaşanıyor, niçin kiracılar kalmakta bu kadar ısrar ediyor? Burada kapalı olan herhangi bir şey yok. Burası bir rezidans sadece bir AVM değil, 55 katlı. Burada bir akış var, bu akış içerisinde bazı arızalar var, arızaların giderilmesi için teknik ekipler girip çıkıyor olabilir."