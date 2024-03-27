Sapanca Gölü'nde Yakıt Sızıntısı: Çeşme Sularında Problem Yok

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nde yaşanan yakıt maddesi sızıntısı nedeniyle evlerde kullanılan çeşme sularında problem yaşanmayacağını bildirdi.

SASKİ'den yapılan açıklamada, Kocaeli sınırları içerisinde bulunan petrol boru hattında dün, vatandaşın müdahalesiyle sızıntı meydana geldiği belirtildi.

Gece yarısında hattın basıncın artması sonucunda sızıntının büyüyerek dere yatağına ulaşan yakıt maddesinin Sapanca Gölü'ne karıştığı aktarılan açıklamada, SASKİ ekiplerinin tüm birimleriyle göl sınırları içerisinde çalışmalara başladığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kocaeli'de yaşanan olay sonrası göl sınırlarımıza karışan yakıt maddesinin yayılımı SASKİ ekiplerimizce ivedilikle kontrol altına alınmış ve göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Bu saat itibarıyla SASKİ ekipleri gölün ilgili bölümlerinde kontrol altına aldığı yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır. Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması olası bir tehlikenin de engellenmesine imkan tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır. Maddenin tamamen bertaraf edilmesi kısa süre içinde sağlanacaktır."