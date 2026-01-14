Haberler

Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da son yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 8 santimetre artarak 28,50 metreye ulaştı. Yağışlar ve karların erimesi, dere yataklarının yeniden canlanmasına yardımcı oldu.

Sakarya'da etkili olan son yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 8 santimetre yükselerek 28,50 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan son kar yağışları Sapanca Gölü havzasına katkı sağladı.

Karların erimesi ve yağışların aralıklarla devam etmesiyle sular dereler aracılığıyla göle ulaştı. Kurumaya yüz tutmuş dere yatakları yeniden hayat buldu ve kıyı kenarındaki belirginleşen çekilmeler ise geri gelmeye başladı.

Uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü'nün su seviyesinde son yağışlarla bir haftada 8 santimetrelik artış yaşandı. Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, geçen haftalarda 28,42 metre olan gölün su seviyesi 28,50 metreye çıktı.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için gelişmelerin anlık takip edildiği bildirilen açıklamada, "Mevcut kaynaklarımızı korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan artış vatandaşlarımızda rahatlığa neden olmamalı. Şehrimizin göz bebeğinin geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler

Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yaktı, suçu sevgilisine attı
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında