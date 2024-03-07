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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı. Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerini bir çatı altında toplamasının önemi vurgulandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tanıtım videosunun gösterimi ile başladı.

Vali Şıldak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün eğitim merkezlerini tek çatı altında bir araya getirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu anlamda akademik başarının daha da verimli hale gelebileceğini vurgulayan Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın geniş kadrosunun daha en başından itibaren böyle merkezlerde yetiştirilerek sahada görev alması son derece memnuniyet verici. Bu anlamda yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çok önemli bir mesleğe adım atan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Din adamlarımıza, toplumumuzun, devletimizin ve milletimizin bütün unsurlarıyla çok ihtiyacı var. Bir kere tüm kurumların başarısı ve gücü insan sermayesine bağlıdır. Bunu kağıt üzerinde bir şemayla oluşturabilir ve fiziki ortam bakımından sağlayabilirsiniz ancak insan gücü yani oradaki asıl aktörler bilgi, birikim ve akademik anlamda güçlü olmazsa gelişme var olamaz. Bu, bütün hizmet alanlarında böyledir. Bu yönden baktığımızda Diyanet İşleri Başkanlığımızın oluşturduğu bu modelle eğitim merkezlerini bir çatı altında toplaması ve akademik alanda attığı bu atılım takdire değerdir."

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman ve Şanlıurfa Dini İhtisas Merkezi Müdürü İdris Kalay da yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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