Şanlıurfa haberi... CHP Heyeti, 'Çiftçilere Ücretsiz Elektrik' Projesi Kapsamında Kurulacak Ges Alanını Belirlemek Üzere Şanlıurfa'ya Gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyet, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçilere ücretsiz elektrik" vaadi kapsamında kurulacak güneş enerjisi santralinin (GES) alanını belirlemek amacıyla Şanlıurfa'da saha çalışması yapacak.

Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyeti, 10 Eylül 2022'de Şanlıurfa'ya yapacağı çalışma ziyaretinde, kurulması planlanan santral için saha çalışması yapacak. Şanlıurfa'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek CHP heyeti, ziyarette çiftçilere tarımsal sulamada ücretsiz elektrik verilmesi kapsamında kurulması planlanan güneş enerjisi santralinin alanının belirlenmesine yönelik de çalışama yürütecek.

"ŞANLIURFA'DA KURULACAK GES ALANINI BELİRLEYECEĞİZ"

Ahmet Akın, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kez Şanlıurfa'da dile getirdiği 'çiftçilerimize ücretsiz elektrik' vaadinden sonra biz proje çalışmalarımıza başladık. Şanlıurfa'da ilk kez örneğini hayata geçireceğimiz proje kapsamında kurulacak GES'in alanını belirleyeceğiz" dedi.

"CHP ÜCRETSİZ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIRKEN AK PARTİ ZAM YAPIYOR"

Türkiye'de son bir yılda enerji fiyatlarının fahiş oranda arttığına dikkat çeken Akın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkan'ımızın çiftçilere verdiği müjdenin ardından AK Parti iktidarı tarımsal sulamada tam üç kez zam yaptı. Dokuz ayda tarımsal sulama, toplamda yüzde 143 zamlandı. Başka bir deyişle biz tarımsal sulamada kullanılan elektriği kademe kademe ücretsiz yapmak için çalışırken AK Parti bu dönemde zam üstüne zam yaparak tarifeyi 2,5 kat artırdı.

Genel Başkan'ımızın Aralık 2021'de gündeme getirdiği 'çiftçiye ücretsiz elektrik' vaadinin ardından tarımsal sulama tarifesine 1 Ocak'ta yüzde 90 oranında zam, 1 Mart'ta göstermelik KDV indiriminin ardından 1 Haziran'da yüzde 15 zam ve son olarak 1 Eylül'de tekrar yüzde 20 oranında zam yapıldı. Başka bir deyişle tarımsal sulama, yıl başından bu yana yalnızca 9 ayda yüzde 143 oranında zamlandı. Yani çiftçimizin tarlasını sulamasının maliyeti neredeyse 2,5 kat arttı."

"İKTİDARIMIZDA TARIMSAL SULAMA ÜCRETSİZ OLACAK"

Ahmet Akın, geçimini tarım ve ticaretten sağlayan, ancak elektrik faturasını ödemekte zorlanan esnaf ve çiftçilere destek olmak için girişimci devlet modeliyle kamu öncülüğünde yatırım yapılması gerektiğine işaret etti. Akın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da başlatacağımız bu projeyi iktidarımızda tüm Türkiye geneline yayarak iktidarımızın ilk günü tarımsal sulama abonelerine önce tarımsal sulama tarifesinde yüzde 50 indirim, iktidarımızın ikinci yılında ise tamamen bedava yapmak üzere çalışmalarımızı planladık. Kamu tarafından yapılacak yatırım ile bunu sağlayacağız. İktidarımızda 7,5 milyar dolara mal olacak 10 bin megavat güneş yatırımı ile elde edilecek 18 milyon megavat/saatlik elektrik enerjisi ile Türkiye genelinde bütün çiftçilerimize tarımsal sulamada kullanacakları elektrik ücretsiz olacak."