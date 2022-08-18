Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan hasta yakını 3 kardeş tahliye edildi. Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan hasta yakını 3 kardeş tahliye edildi. Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar M.D, M.D, H.D. katılırken mağdur Baraş ve avukatı Aycan Ceylan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar savunmalarında doktor Baraş'a hakaret etmediklerini iddia ederek tahliye talebinde bulundu. Tanıklar ise sanıkların doktor Baraş ile tartıştığını gördüklerini dile getirdi. Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alan mahkeme, kaçma şüphelerinin de bulunmadığına hükmederek, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Doktor Baraş ise duruşma sonrası karara tepki gösterdi. Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Rauf Maltaş Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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