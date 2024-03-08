Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 228 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 228 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.