Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeşildirek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan 4 kişi özel araçlarla ve sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.