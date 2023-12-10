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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Merkez Karaköprü ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Polis, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Karaköprü ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Polis, zanlıları Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Haberi duyan şüphelilerin yakınları da İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldi. Burada kavgaya karışanların yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis merkezi önündeki nöbetçi polislerin müdahale ettiği kavgada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaköprü Şanlıurfa kavga Olaylar Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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