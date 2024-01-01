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Şanlıurfa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

H.Y. yönetimindeki 16 AZB 814 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü Bulvarı'nda önce A.M. kontrolündeki 33 ALK 910 plakalı hafif ticari araca, ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun demir tabela direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan A.F.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Harran Üniversitesi Şanlıurfa Trafik Kazaları Güncel Haberler

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