Şanlıurfa'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

H.Y. yönetimindeki 16 AZB 814 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü Bulvarı'nda önce A.M. kontrolündeki 33 ALK 910 plakalı hafif ticari araca, ardından yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun demir tabela direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan A.F.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.