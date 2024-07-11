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Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

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Kaçak elektrikle mücadelenin devam ettiği Şanlıurfa'da 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip kaçak trafo bulundu. Kentte büyük çoğunluğu kuyudan sulama yapan çiftçiler tarafından kullanılan kaçak elektrikten kaynaklanan yıllık zararın ülke ekonomisine maliyeti ise 10 milyar TL'yi buluyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kaçak elektrik kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda, 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip kaçak trafo dronla tespit edildi.

KANCA ATARAK BAĞLAMIŞLAR

Dicle Elektrikten yapılan açıklamaya göre, şirketin, tarımsal sulama sezonunda kaçak elektrik kullanımını önlemek için çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Dedeköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara dronla da destek verildi. Rutin kontrolleri sırasında elektrik hattının altındaki, tarlaların arasında bulunan tek katlı betonarme binanın tavanının delik olduğunu fark eden ekipler, dron desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında yapının içerisinde trafo olduğunu ve trafonun yaklaşık 14 metre yukarıdan geçen elektrik hattına kanca atmak suretiyle bağlandığı ve trafonun 160 kilo wolt amper (KVA) gücünde olduğunu tespit etti.

80 HANEYE YETECEK KADAR ELEKTRİK

Sulamada kayıt dışı trafo kullanılan 82 dönümlük pamuk ekili tarlanın sahibi N.O. adına kayıtlı başka bir trafonun da bulunduğu da belirlendi. Yaklaşık 80 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bu trafoya el konulabilmesi için Dicle Elektrik avukatları cumhuriyet savcılığına başvurdu.

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

65 TRAFOYA EL KONULDU

Dicle Elektrik, 2024 yılında sorumluluk bölgesinde 381 bin 940 KVA gücünde 2 bin 404 kayıt dışı trafo tespit etti. 152 bin 776 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu trafolardan 65'ine el kondu.

SAVCILIK KARARI GEREKİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kayıt dışı trafoların yarısından fazlasının Şanlıurfa'da bulunduğunu savundu. Mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini aktaran Arvas, "1790'ı Şanlıurfa'da, 500'ü Mardin'de, 68'i Diyarbakır'da, 26'sı Batman'da, 19'u Şırnak'ta ve 1'i de Siirt'te tespit edilen trafolara el konulabilmesi için savcılık kararı gerekiyor. Enerji şebekesine ve ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar veren bu durumla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

ZARAR YILLIK 10 MİLYAR TL

Şanlıurfa'da büyük çoğunluğu kuyudan sulama yapan çiftçiler tarafından kullanılan kaçak elektrikten kaynaklanan yıllık zararın 10 milyar TL'yi bulduğunu belirten Arvas, bu rakamın hem ekonomik açıdan büyük bir kayıp olduğunu hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmadığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Dicle Güvenlik Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

murtaza candurak:

nasıl bi coğrafya ya, ülkeye kambur resmen

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Baturan Kozan:

taviz vermeyeceksin bir kere verirsin hak kabul ederler. peygamberler şehrinde böyle bir haram yeme olmaması lazım

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dikduran adam:

ONA BAKARSAN HEMEN HEMEN BÜTÜN PEYGAMBERLERDE İSRAİL OĞULLARINA GELMİŞ AMA SONUÇ ORTADA KANLA BESLENEN BİR KAVİM HALİNE GELMİŞLER

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GENCOLAR null:

bazen düşünmüyor değilim hani tık bunları bir bölgeye orada üretsinler elekrtiriği suyu gıdayı bakalım öyle kolaymıymış devlet olmak ülke kurmak ama batılı amcaları bakar onlara sonra yine başımıza bela olurlar

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Gökhan Gülmez:

sonra devlet bize bahmiii

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Onemli Degil:

DEVLET Denen Olgu Zaten 30-35 % Hissediliyor..O da Bati Taraflarinda..Sen DEVLETI min.70-80 Hissettir, Halk Karsisinda Herseyin STANDARTLARINI Gormeye Yasamaya Baslasin, Bak Kimse Cesaret Edebiliyor mu..

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NediyonDegisik:

Resmi inceleyin ve ne kadar elektrik harcayabilir bi hesap edin :D ekonomi duzelmedi saldiracak yer araniyor 100 yildan fazladir boyle degil mi? simdi mi sucluyu buldular tuvalete harcanan para su resimde harcanan elektrikten daha fazla

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Kenan Aslan:

O dalgıç pompaları elektrik paralarını normal ödeyerek gidin arazilerde tarım yapın bakın bakayım altından kalkabiliyor musunuz elektrik parasının.

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cavit dogan:

O para yarışı yaptıkları Aşiret düğününde Maho ağanın çocuklarına takacağı altının parasını çıkartıyor burdan !

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