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Şanlıurfa'da cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda cezaevi firarisi yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise ruhsatsız silahlar ele geçirildi.