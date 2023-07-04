Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ticari amaçla toplanan 5 bin ton saman balyası yanarak kül oldu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da 5 bin ton saman kül oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ticari amaçla toplanan 5 bin ton saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Büyüktaş Mahallesi'nde yaşandı. Fevzi Kaymaz'a ait yaklaşık 5 bin tondan oluşan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan diğer yığınlara da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında saman balyaları tamamen küle döndü. Kaymaz'ın samanları toplayıp balya haline getirdikten sonra sattığı öğrenildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.