Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi Tianjin'de Gerçekleşti
Güncelleme:
Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'in Tianjin kentinde toplandı. Zirveye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve üye ülkelerin liderleri katıldı.

TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi. Zirvede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin liderleri konuşmalar yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
