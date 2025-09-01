Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi Tianjin'de Gerçekleşti
TİANJİN, 1 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi pazartesi günü Çin'in liman kenti Tianjin'de düzenlendi. Zirvede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin liderleri konuşmalar yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel