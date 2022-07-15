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Sandıklı'dan kısa kısa

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Sandıklı'dan kısa kısa

Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Futbol Turnuvası" yapıldı.

Sandıklı'da "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Futbol Turnuvası" yapıldı.

İlçede kaymakamlık ve belediye başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya, 15 futbol takımı katıldı.

Süper Lig hakemi Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmaya, sporseverler ilgi gösterdi.

Turnuva, dereceye giren takımlara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Sandıklı'da tonajlı traktörlere ceza kesildi???????

Sandıklı'da jandarma ekipleri, tonajlı ve reflektör takmayan traktör sürücülerine cezai işlem uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı-Hocalar kara yolunda traktör sürücülerini denetledi.

Trafik ekipleri, durdurduğu traktörlerin tonaj ve reflektörlerini kontrol etti.

Denetimlerde bazı traktör sürücülerine cezai işlem uygulandı.???????

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Demokrasi Sandıklı Futbol Güncel Haberler

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