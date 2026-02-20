Bakan Kacır: Malatya'da 29 Milyar Liralık Yatırım ve 22 Bin 835 İstihdamın Önünü Açtık

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. etap anahtar teslimi ile 2. etap temel atma törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi. Kacır, "İlimizdeki 9 bin 683 KOBİ'ye, deprem sonrası canlanma destek programı kapsamında KOSGEB eliyle 7 milyar 100 milyon lira kaynak sağladık." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında deprem sonrası konut, sanayi ve KOBİ desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"455 bin bağımsız bölüm teslim edildi"

6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Kacır, şunları söyledi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız üç yıl gibi kısa bir sürede 455 bin bağımsız bölümü tamamlayarak anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Bu devasa çalışmanın başlıca adreslerinden biri olan Malatya'mızda 75 bin 573 konut ve 4 bin 88 iş yerini; güvenli, modern ve Malatya'nın ruhuna uygun bir mimari anlayışla inşa ederek hemşerilerimizle buluşturduk."

"Malatya'da üretimi kalıcı şekilde ayağa kaldırıyoruz"

Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da üretimin yeniden canlanmasını kalıcı hale getirmek için toplam 640 hektarlık dört yeni sanayi alanını devreye aldık. Sanayi tesislerimizde depremin bıraktığı izleri tamamen silmek ve üretim şartlarını eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen projelere 7,3 milyar lira finansman sağladık."

Depremde iş yerleri zarar gören ve zorlu şartlara rağmen faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Malatya'daki KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik olarak; 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 2 bin 212 KOBİ için 1,6 milyar lira kredi hacmi oluşturduk. Ayrıca ilimizdeki 9 bin 683 KOBİ'ye, deprem sonrası canlanma destek programı kapsamında KOSGEB eliyle 7 milyar 100 milyon lira kaynak sağladık."

"29 milyar liralık yatırımın önünü açtık"

Deprem sonrası yatırımların sekteye uğramaması için Malatya'daki yatırımların Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda düzenlediğimiz 435 teşvik belgesiyle şehrimizde 29 milyar liralık yatırımın ve 22 bin 835 istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle birlikte ilimizdeki organize sanayi bölgelerinde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını ise 10 yıl boyunca Bakanlık olarak karşılıyoruz."

İnşallah birazdan toplam 6,2 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 10 yeni projenin açılışını gerçekleştireceğiz. 714 iş yerinden oluşan Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin birinci etap anahtar teslimini yapacak, 192 işyerlik ikinci etabın ise temelini atacağız. Ayrıca Malatya Bilim Merkezi ile Fırat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 83 milyon lira desteğiyle hayata geçirilecek beş projenin protokollerini imzalayacağız.

Sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkardık. Kabiliyetiyle, teknolojisiyle ve mühendisliğiyle dünyada ses getiren; geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve rekabetçi şekilde ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayii altyapısı inşa ettik."

Kaynak: ANKA