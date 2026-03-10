Kacır: AK Parti Türkiye'yi Güçlendirdi

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Ak Parti, bugüne kadar gerçekten Türkiye'ye asırlık eserlerle, hizmetlerle ve projelerle muazzam katkılar sundu. Aynı zamanda Türkiye'yi tabiri caizse oynadığı ligi bir üst seviyeye çıkarmış ve bölgesinin en önemli karar mekanizmalarında en etkin ülkelerinden biri haline getirmiştir." dedi.

Bir dizi açılış ve temel atma töreni için Aksaray'a gelen Kacır, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk'ten yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kacır, burada yaptığı konuşmada, insanoğlunun çok farklı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanının adeta ateş çemberi olduğunu belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Olanı biteni büyük dikkatle temkin ve itidal içerisinde takip ediyor, bütün bu sıkıntıların Türk milletine ve Türkiye'ye herhangi bir zarar getirmemesi için milletimizin tek bir ferdinin bile menfi etkilenmemesi için atılması gereken her adımı atmaya, alınması gereken her kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük dikkatle almaya devam ediyoruz."

AK Parti, çok tecrübeli bir siyasi parti. Kuruluşunun henüz ilk yılında tek başına Türk milleti tarafından iktidara gelmiş ve iktidarının 24. yılının içerisinde. AK Parti, bugüne kadar gerçekten Türkiye'ye asırlık eserlerle, hizmetlerle ve projelerle muazzam katkılar sundu. Aynı zamanda Türkiye'yi tabiri caizse oynadığı ligi bir üst seviyeye çıkarmış ve bölgesinin en önemli karar mekanizmalarında en etkin ülkelerinden biri haline getirmiştir."

"İnsansız hava araçlarında dünya lideri olduk"

Kacır, ramazanı bu yıl çok daha güzel, çok daha heyecanlı ve coşkulu idrak ettiklerini ifade etti.

Özellikle çocukların ve gençlerin ramazan heyecanının ve coşkusunun mükemmel olduğunu dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dillerinde ilahilerle, yaptıkları süslemelerle, ramazanı okulların koridorlarına, sınıflarına, bahçelerine taşıdılar. Üniversitelerdeki gençlerimiz, kampüslerde yüzlerce, binlerce kişinin bir araya geldiği çok güzel iftar sofraları kurdu. Rabb'im milletimizin huzurunu daim etsin. Milletimizi her türlü afetten, tehlikeden de muhafaza etsin. Bizlerin üzerine düşen, her daim Türk milletinin daha güçlü olması için daha fazla çalışmak. Başta savunma sanayi olmak üzere Türkiye'nin her alanda çok daha güçlü olmasını sağlayacak adımlar attık. Savunma sanayiinde gerçekten Türkiye, bugün hava araçlarından kara araçlarına, deniz platformlarından uydu uzay sistemlerine kadar her alanda kritik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen, kendi özgün sistemlerini geliştiren, üretebilen ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline geldi."

İnsansız hava araçlarında dünya lideri olduk. Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının üçte ikisi Türkiye'de geliştiriliyor ve üretiliyor. Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen, haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Türkiye, jet motorlu insansız hava aracı üretebilen 4 ülkeden biri. Türkiye, hava-hava füzesi üretebilen, kendi uçaklarından kendi füzeleriyle başka uçaklar avlamayı başarabilen 7 ülkeden biri. Bütün bunlar Türkiye'nin bu zor coğrafyada kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi ve geleceğe yürüyebilmesi için eşsiz kazanımlar."

Bakan Kacır ve beraberindekiler, daha sonra Vali Murat Duru'ya ziyarette bulundu.

Kentte yürütülen projelerle ilgili Duru'dan brifing alan Kacır, daha sonra Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sütaş firmasındaki iftar programına katıldı.