KIRKLARELİ (AA) - Sanatçı Candan Erçetin, Kırklareli Belediyesini ziyaret etti.

Erçetin, Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular tarafından karşılandı.

Kolcular ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı ile görüşen Erçetin, belediyenin yapacağı çalışmalarda yer almaya hazır olduğunu kaydetti.

Kolcular da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erçetin'e teşekkür etti.