Samsunspor Taraftarına Saldırı: Ümit Çapkın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde Samsunspor taraftarları ile restoran çalışanları arasında çıkan kavgada yaralanan Ümit Çapkın, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

TRABZONSPOR maçı için bu kente giderken Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir restoranda mola veren Samsunspor taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan Ümit Çapkın (43), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çapkın'ın kardeşi Resul Çapkın'ın (37) tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor'un taraftar grubu, Giresun'un Tirebolu ilçesi Doğancı köyü mevkiinde mola verip restorana girdi. Burada grup ile restoran çalışanları arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada işletme sahibi Emrah T.'nin, tabancayla ateş ettiği Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tirebolu ve Espiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılırdı. Olayla ilgili şüpheli Emrah T. gözaltına alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Ümit Çapkın, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Resul Çapkın'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ümit Çapkın'ın cenazesinin Samsun'da toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
