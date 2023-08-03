Samsun Valiliği, Hayvanları Koruma Kanunu'nun Uygulanmasını İstedi

Samsun Valiliği, sokak hayvanları ve sokakta tehlike arz eden hayvanlar hakkında tüm kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarına yazı göndererek, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını istedi.

Samsun Valiliği, sokak hayvanları ve sokakta tehlike arz eden hayvanlar hakkında tüm kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarına yazı göndererek, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını istedi.

Sokak hayvanları ve sokakta tehlike arz eden hayvanlar hakkında Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın imzasıyla, 'her canlı gibi sokak hayvanlarının da daha iyi şartlarda yaşama hakkı olduğu, bununla birlikte vatandaşların da sokak hayvanları konusunda kendisini güvende hissetmesi gerektiği' gerçeğinden hareketle yayınlanan Valilik yazısı bugün (03.08.2023) tüm kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kamu kurumlarına gönderildi.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması' başlıklı 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır" ifadelerinin hatırlatıldığı ve Kanun'un tüm ilgili ve sorumlularca gereğince uygulanmasının vurgulandığı yazıda, bu konuda ivedilikle iş birliği ve koordinasyonun sağlanması talep edildi. - SAMSUN