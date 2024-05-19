Sarıoğlan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu, öğrenciler şiirler okudu ve spor gösterileri gerçekleştirildi. Tören, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve spor gösterileri gerçekleştirildi.
Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.