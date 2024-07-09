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Samsun'un Bafra Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

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Bafra Ovası'nda yetişen mısırın hasadına başlandı. Mısırın tohumu 90 günlük olduğu için ekimden 90 gün sonra kesime başlanıyor. Bafra'da üretilen mısır Karadeniz Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor. Bölgede mısır fabrikası kurulması için destek isteniyor.

Samsun'un Bafra Ovası'nda yetişen mısırın hasadına başlandı.

Bafra Ovası'nda mart ayının sonu ile nisan ayının başında ekilen mısır, yeterli olgunluğa gelmesinin ardından hasat ediliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Çetinkaya Mahallesi'nde süt mısırın hasadına katıldıklarını söyledi.

Dekar başına 3 bin ila 5 bin adet mısır toplandığını belirten Tosuner, "Süt mısırın tohumu 90 günlüktür. Ekimden itibaren 90 günün sonunda kesime başlanıyor." dedi.

Bafra'da üretilen mısırın Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin tamamına gönderildiğini dile getiren Tosuner, en fazla gönderilen yerlerin Trabzon, Rize ve Hopa olduğunu kaydetti.

Tosuner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinden yararlanıp bölgede mısır fabrikası kurulmasını istediklerini anlatarak, gelecek yıl daha fazla alanda üretim yapılmasını ve desteğin artmasını beklediklerini ifade etti.

Mısır yetiştiricisi İbrahim Dağtaş da 100 dönüm araziye ekim yaptığına işaret ederek, "Bunun yanı sıra çiftçimizden mahsulünü tarlasından satın alıyoruz ya da tane olarak kırdırıyoruz, kamyonlara yüklüyoruz. Samsun'dan Hopa'ya sınıra kadar kamyonumuz gidiyor. Bafra Ovası'nda çıkan mısır kaliteli, tatlı ve güzeldir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Bölgesi Bafra Ovası Samsun Mısır Bafra Ekonomi Güncel Haberler

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