İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Zanlıların adliyeye getirilmesi İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı SAMSUN - Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 1'i kadın, 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adliyeye getirilmesi İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı SAMSUN - Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 1'i kadın, 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y. isimli şüphelinin merkez Canik ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirttiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.Y'nin kullandığı aracı Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde durduran ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 2 kilo 976 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun devamında şüpheli ile irtibatlı olduğu tespit edilen D.Ç. isimli kadın Atakum'da, K.D. ve A.E. ise Canik ilçesinde gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Recep Bilek Güncel Haberler

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