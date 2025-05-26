Samsun'da Türk Somonu Hasadı Başladı

Samsun'da Türk Somonu Hasadı Başladı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde deniz kafeslerinde üretilen Türk somonunun hasadı haziran ayı sonuna kadar sürecek. Samsun Valisi, somonların dünya mutfaklarına sunulacağını belirtirken, Türk somonuna yurtdışından yoğun talep olduğunu duyurdu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Karadeniz'de kafeslerde üretimi yapılan Türk somonunun hasadına başlandı.

Samsun'da baraj göllerinde 500 ila 600 gram ağırlığa ulaştıktan sonra Yakakent ilçesi açıklarında denizde bulunan kafeslere taşınan somonların hasadı haziran ayı sonuna kadar sürecek.

Kafeslerden kepçe yardımıyla alınan somonlar, soğuk hava kutularına yerleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Türk somonu hasadı başladı. Üreticilerimiz, Samsun'umuz ve Türkiye'miz için hayırlı olsun. Yakakent'in temiz denizlerinde yetiştirilen Türk somonları, en lezzetli haliyle dünya mutfaklarına sunuluyor. Samsun, balıkçılığın merkezi konumundadır. Yakakent ve Samsun, kültür balıkçılığının merkezi olma özelliğiyle, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Plan Bütçe Komisyonu ve Samsun milletvekillerimizin desteğiyle birlikte Yakakent'te Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçireceğiz. 2024 yılında yaklaşık 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz ve bu rakamın bu yıl daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da ilde üretilen alabalıkların büyük bir kısmının iç piyasada tüketildiğine işaret ederek, "Ancak, ortalama 500-600 gram ağırlığa ulaşan balıklar, Yakakent'teki deniz kafeslerine taşınıyor ve burada 1,5 ila 4 kilogram arasında büyütülüyor. Bu balıklar, 1,25 kilogramı aştığında 'Türk somonu' olarak adlandırılıyor ve başta Japonya ve Rusya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Özellikle Japonya'dan gelen taleplerin artması nedeniyle üreticilerin planlamalarını bu taleplere göre güncelledik ve somon üretim kapasitemizi artırdık. Türk somonu denizde hızlı bir şekilde büyüyor ve et kalitesi açısından oldukça lezzetli. Bu nedenle özellikle Japonya ve Rusya gibi ülkelerden yoğun bir talep alıyoruz." diye konuştu.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise şunları kaydetti:

"Somon hasadı her yıl bu mevsimde gerçekleştiriliyor. İlçemiz özelikle balıkçılık ve su ürünleri alanında büyük bir sektör büyüklüğüne sahip. Vatandaşlarımızın birçoğu geçimlerini bu alandan sağlıyorlar. Bu ürünler burada işlendikten sonra yurt dışına ihracı gerçekleştiriliyor. Yakın bir zamanda ilçemizde su ürünleri OSB kurulacak. Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'nin balıkçılık ekipmanları imalatı, plastik ve çelik balık çiftliği ekipmanları üretimi, ağ dikim, bakım, onarım, balık unu, balık yemi, balık yağı üretimi, soğuk hava deposu, su ürünleri üretimi, balık işleme ve paketleme konularında faaliyet gösterecek işletmelerin yer alması planlanırken, çok sayıda kişiye istihdam sağlayacağı, ihracata, kent ve ülke ekonomisine ise büyük ölçüde katkı sağlamasını öngörüyoruz. Böylece balıkçılık sektöründe ilçemiz emin adımlarla ilerleyip ülkemize ve vatandaşlarımıza kazandırmaya devam edecek."

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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