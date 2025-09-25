Samsun'da Sürdürülebilir Turizm Paneli Düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesince Dünya Turizm Günü dolayısıyla, "Sürdürülebilir Turizm" paneli düzenlendi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Sürdürülebilirlik ve Rekabetçilik Grup Müdürü Vildan Şenteke, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, sürdürülebilir turizm anlayışının her zamankinden daha büyük önem taşıdığını belirterek, TGA'nın çalışmalarını anlatan sunum gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş ise Samsun'un keyif alınan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Nerede dursam arkamda bir tablo oluşuyor' denilen bir

şehirde yaşıyoruz. Samsun muhteşem bir yaratılış, muhteşem bir doğa, bölgenin başkenti konumunda. Turizm adına yapılan çalışmaları Samsun'un geleceği adına çok önemli buluyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş da Samsun'u anlatırken kenti içselleştirmek, yaşamak ve yaşatmak gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Samsun Kent Müzesi'nin girişinde şöyle bir yazı var, 'Ben 'Samsun'um, Samsun benim. Tarihimde binlerce yıllık medeniyeti saklarım. Roma'yı da yaşadım Bizans'ı da. Selçuklu'yu da yaşadım, Osmanlı'yı da ama Cumhuriyete giden yolda, kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı kentim ben. Atatürk'ün şehriyim'. İşte ben Samsun'u böyle özetliyorum. Sürdürülebilir olmak, Samsun'un değerlerinin ortaya çıkarılması, yaşatılması, yaşayan kenti yaşayanlarla ileri götürmek çok kıymetli. Sadece kurumların değil, bu şehrin bütün değerlerini içselleştiren herkesin bu şehre sahip çıkması gerektiğine inanıyorum."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ise Samsun'un önemli değerleri barındıran bir şehir olduğunu anlatarak, "Sürdürülebilirlik noktasında Samsun'da çok sayıda envanter bulunuyor. 2 saatlik mesafede bir taraftan kış turizmini bir tarafta deniz turizmini görebileceğiniz Türkiye'de 2 il var. Bunlardan biri Samsun. Bu açıdan çok önemli bir avantaja sahibiz. Samsun'un turizmden daha fazla pay alması adına turizmin 12 aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması gerekiyor." diye konuştu.