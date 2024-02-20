Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, 5 şüpheliye ait 10 ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.