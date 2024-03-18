Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Şehit ve Gazi Aileleri Onuruna İftar Programı Düzenlendi

Güncelleme:

Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Samsun'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesince Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu Şehit Erol Olçok katında düzenlenen iftar sonrası konuşan Vali Orhan Tavlı, kahraman ecdadın topyekun bir mücadeleyle kutsal vatan topraklarına düşmanların ayak basmasına izin vermediğini söyledi.

Tavlı, büyük bir kahramanlık ve cesaretle yazılan şanlı tarihe sahip çıkarak Çanakkale ve Kuvayımilliye ruhunu her daim canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, "Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı gibi destansı mücadelelerin ve büyük fedakarlıkların üzerine inşa edilen Cumhuriyet'imizi sonsuza dek koruyacak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Vali Tavlı, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Sizleri kalbimizin en müstesna köşesinde misafir etmeyi bir şeref biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, kurum müdürleri, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Samsun Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
title