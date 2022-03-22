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Oğlu tarafından yaralanan kadın tedavi altına alındı

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
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Samsun'da bir kadın, tartıştığı oğlu tarafından cam parçası ile yaralandı.

Samsun'da bir kadın, tartıştığı oğlu tarafından cam parçası ile yaralandı.

Canik İlçesi Uludağ Mahallesi'nde Suriye uyruklu Bedia H. (46), akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 21 yaşındaki oğlu tarafından cam parçası ile boynundan ve kolundan yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, gözaltına alındı.

Oğlu tarafından yaralanan kadın tedavi altına alındı

Oğlu tarafından yaralanan kadın tedavi altına alındı

Oğlu tarafından yaralanan kadın tedavi altına alındı

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Güncel, Haberler

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