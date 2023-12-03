Samsun'da lise öğrencileri arasında kavga çıktı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iki lise öğrencisi tartıştıktan sonra boş bir arazide kavga etti. O anlar diğer arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde iki lise öğrencisi tartıştıktan sonra boş bir arazide kavga etti. O anlar diğer arkadaşlarının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde iddiaya göre, iki lise öğrencisi tartıştıktan sonra bire bir kavga etmek istedi. Boş bir arazide kavga etmeye başlayan iki lise öğrencisi, birbirlerine yumruk attı. Çocuklardan birinin yere düşüp ağlamaya başlamasıyla çevredeki arkadaşları kavgayı ayırdı. O anlar lise öğrencilerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan kavganın videosu, Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci'nin boş arazide ettiği kavgaya benzetildi. (DHA)