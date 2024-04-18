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Samsun'da kırmızı orman karıncaları biyolojik mücadele için nakledildi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırmızı orman karıncaları, orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele amacıyla Narlısaray Orman İşletme Şefliğine bağlı başka bir ormanlık alana nakledildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırmızı orman karıncaları, orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele amacıyla Narlısaray Orman İşletme Şefliğine bağlı başka bir ormanlık alana nakledildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü Çiğdemli Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan kırmızı orman karıncaları, özel kıyafetli görevliler tarafından hazırlanan özel sandıklara konuldu.

Araçlarla Narlısaray İşletme Şefliği Kızılcapelit mevkisine götürülen karıncalar, burada önceden hazırlanmış yeni yuvalarına kraliçe karıncalarla tekniğine uygun şekilde yerleştirildi. Yuvalara, karıncaların beslenmesi için toz şeker de döküldü.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, yaptığı açıklamada, kırmızı orman karıncalarının 80-100 metrekare çapında alanda ormanlara zarar veren böcekleri yiyerek biyolojik mücadeleye katkıda bulunduklarını belirtti.

Mevcut karınca yuvasının bir kısmını, yuva bulunmayan yeni bölgeye naklederek orada zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele yapılmak istendiğini vurgulayan Koçak, şunları dile getirdi:

"Nakledilen kırmızı karınca yuvasının geride kalan kısmı, karıncaların faaliyetlerine devam etmesi için eski haline benzer yapıda olacak şekilde düzenlendi. Geride kalan karıncaların beslenmeleri için bu yuvaya da toz şeker döküldü. Ayrıca orman hayvanlarının yuvaya zarar vermemesi için yuva, tel örgü içine alınarak korunmaya bırakıldı."

Karınca nakil operasyonuna Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Patan, Narlısaray İşletme Şefi Dilek Aksoy da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Narlısaray Vezirköprü Karınca Samsun Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

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