Haberler

Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Terme ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. 850 hane, 23 kamu alanı ve 623 ahır ilaçlanarak zararlı popülasyonu kontrol altına alındı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları Terme ilçesinde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, zararlının görüldüğü bölgelerde uygulanan mücadele eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Terme ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde kışlak mücadelesi gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince biyosidal ilaçların kullanımıyla 850 hane, 23 kamu alanı ile 623 ahır ve benzeri yapılar ilaçlandı.

Program kapsamında vatandaşlara, teknik personel tarafından ilaç hazırlama ve doğru ilaçlama yöntemleri hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Gazetecilere bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilaçlamanın etkisiyle zararlı popülasyonunun baskılandığını belirterek, "En kısa zamanda kahverengi kokarca zararlısını gündemimizden düşüreceğiz." dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise kahverengi kokarca ile mücadelenin ilçe ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Geçen seneye kıyasla zararlı yoğunluğunun azaldığını gözlemledik. Bu durum, yürütülen mücadelenin doğru olduğunu gösteriyor. Ancak aynı kararlılıkla devam etmemiz şart." diye konuştu.

Çalışmalara, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, Gölyazı Mahalle Muhtarı Ahmet Gelen ile mahalle sakinleri de katıldı.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı

Bir de böyleleri çıktı! Çocuğa yaşlıya demediğini bırakmadı
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Canan Karatay'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı: 47 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim

Canan Karatay'ın acı günü! 47 yıllık eşine bu sözlerle veda etti
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.