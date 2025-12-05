'Altın Eller Üretiyor' projesiyle uygulamalı kuyumculuk eğitimi alıyorlar

SAMSUN'da 'Altın Eller Üretiyor' projesi kapsamında kuyumculuk kursu açıldı. Kadınların büyük ilgi gösterdiği kurs sonunda kursiyerler ustalık belgelerini alarak mesleğe ilk adımlarını atacak. Usta Öğretici Leyla Şen Keskin, "Geçen yıl proje kapsamında kursumuzu açtık. 18 adayımızı usta öğretici olarak yetiştirdik. Kuyumculuk alanında Trabzon hasır örücülüğü, gümüş kazaziye, şippoyaki ve mine gibi teknikleri öğretiyoruz. Evde üretip aile bütçesine katkı sağlayan çok sayıda kursiyerimiz var" dedi.

Samsun'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Altın Eller Üretiyor' projesi kapsamında kuyumculuk kursu açıldı. İlkadım Halk Eğitim Merkezi ile İlkadım Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yürütülen projeye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Bir yıl süren eğitimleri tamamlayan kursiyerler ustalık belgesi alarak mesleğe adım atacak. Proje kapsamında kadınlar kazaziye, Trabzon hasırı, telkari, minecilik ve gümüş takı işlemeciliği gibi geleneksel el sanatlarında uygulamalı eğitim alıyor.

Eğitim süreci hakkında bilgi veren İlkadım Halk Eğitim Merkezi Kazaziye ve Trabzon Hasırı Örücülüğü Usta Öğreticisi Leyla Şen Keskin, "İlkadım Halk Eğitim Merkezi binasına kursu geçen sene açtık. Projeyle başladık. 18 adayımızı usta öğretici olarak yetiştirdik. Şu anda 15'i usta öğreticiliğine aldı. Diğer arkadaşlar inşallah bir dahaki sınavda alacaklar. Bu kursta kuyumculuk alanında Trabzon hasır örücülüğünü, gümüş kazaziye örücülüğünü gösteriyoruz. Onun dışında yine kuyumculuğun içinde olup şippoyaki ve mine tekniklerini gösteriyoruz" diye konuştu.

KURSLAR ÜCRETSİZ

Keskin, "Kursiyer kursa herhangi bir ücret ödemiyor. Proje kapsamında maliyetini halk eğitim merkezi karşıladı. Ama öğrenci hangi işi, hangi tekniği görecekse onun malzemesini kendi alıyor. Onunla birlikte teknikleri öğreniyor. Burada biz teknikleri öğretirken mutlaka gümüş öreceksin diye bir şey yok. Biz tamamen hasırı da gümüş kazaziyeyi de mineyi de bakırla çalıştırabiliyoruz. En uygun bakır. Bunu herkes herhangi bir kursa gittiğinde bir teknik çalışmak için bir sürü malzeme alabiliyorlar. Biz bakır tellerle çok uygun şekilde teknikleri gösterebiliyoruz. Öğrenciler de tekniği öğrendikten sonra gümüş çalışabiliyor. Tekniği tamamen öğrenip elleri düzeldikten sonra gümüş örgüler çalışıyorlar. Trabzon hasırı öğrenen öğrenciler önce kendilerine yapmakla başlıyorlar. Sonra da biz elleri düzgün olan kişileri atölyelere yönlendiriyoruz. Elleri beğenilen öğrenciler evlerinde ya da usta öğretici olarak ya da eğitmen olarak devam ediyorlar. Ama 'ben bunu evde örüp evime katkı sağlayacağım' diyen arkadaşlar da bunları evde yaparak atölyeye örgü örebiliyorlar" dedi.

'HAYATIM RENKLENDİ'

Kursa katılan kadınlar, hem yeni bir beceri edindiklerini hem de sosyal ve ekonomik açıdan güçlendiklerini ifade etti. 1 çocuk annesi Ülkü Coşkun (47), tarih öğretmeni olduğunu belirterek, boş zamanlarını değerlendirmek için kursa geldiğini söyledi. Coşkun, "Çocukluğumdan beri el sanatlarına merakım vardı. Çok da severek kendi çapımda denemeler yapıyordum. Burada arkadaşlarla kurslara geliyorum. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Hobi olarak yapıyorum" dedi.

2 çocuk annesi ev hanımı Fikriye Hatip (53) ise, "Buradan usta öğreticilik belgemi aldım. Hayatım canlandı, renklendi. Hem maddi yönden hem de manevi yönden. Kazaziye hasırı öğrendikten sonra oturduğun yerden bile çalışabiliyorsun. Şu ana kadar 3 sergiye katıldım. Ev ekonomisine de ciddi bir katkım oldu" diye konuştu.

Kursiyerlerden Arzu Bebek (55) ve Selma Ersoy (68) da öğrendiklerini evlerinde hobi olarak sürdürmeye çalıştıklarını ve ileride çocuklarına ve torunlarına hatıra olarak bir şeyler bırakmak istediklerini ifade etti.