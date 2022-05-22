Hidrojen peroksit yüklü tırda sızıntı meydana geldi - Haberler

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Hidrojen peroksit yüklü tırda sızıntı meydana geldi

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Hidrojen peroksit yüklü tırda sızıntı meydana geldi

Samsun'un Terme ilçesinde, hidrojen peroksit yüklü tırda meydana gelen sızıntı nedeniyle önlem alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde, hidrojen peroksit yüklü tırda meydana gelen sızıntı nedeniyle önlem alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Rusya'ya giden Özkan Karakalkan'ın kullandığı tır, Akçay mevkisinde dinlenme tesisine girdi.

Dorsede sızıntı olduğunu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çekiciden ayrılan dorsenin çevresinde güvenlik önleminin alınmasının ardından, gümrük muhafaza memurunun gözetiminde dorsede inceleme yapıldı.

İncelemede, metal çerçevelerin içine yerleştirilmiş toplam 22 tonluk hidrojen peroksitin taşındığı 18 bidondan birinin metal çerçevenin hasar görmesi nedeniyle delindiği ve sızıntının bundan meydana geldiği belirlendi.

Taşınan kimyasal maddenin yanıcı veya patlayıcı özelliği olmadığı ancak temas halinde deride tahrişe yol açtığı belirtildi.

İtfaiye ekibi dorse ve sızıntının olduğu noktaları suyla temizledi.

Sürücü Karakalkan, Bandırma'dan aldığı yükü Moskova'ya götürmek üzere yola çıktığını belirterek, "Yükü Moskova'ya kağıt fabrikasına götürüyoruz. Kağıt parlatmada kullanılıyor. Dinlenme tesisine girince sızıntıyı fark ettim. Zarar gören bidonun değiştirilmesinin ardından yoluma devam edeceğim." dedi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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