Samsun'da Fabrikada İşçilere Un Çuvalı Düştü: 3 Yaralı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki bir un fabrikasında yaklaşık 1 ton ağırlığındaki un çuvallarının üzerlerine düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Toptancılar Sitesi'ndeki bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kıspet(38), Bekir Maral(21) ve Caner Pınar(30) fabrikada çalıştığı sırada üstlerinde bulunan toplamda yaklaşık 1 ton ağırlığındaki un çuvalları üzerlerine düştü. Arkadaşlarının çığlığını fark eden diğer işçiler olay üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Kıspet ve Bekir Maral sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Caner Pınar ise Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.