Samsun'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

SAMSUN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konularak başladı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak SOLOTÜRK selamlama uçuşu yapılırken ardından protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Anıt Park'ta düzenlenen çelenk törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Orhan Tavlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Tavlı şeref defterine, 'Aziz Atatürk bugün, 19 Mayıs 1919'da, tam bu şehirde başlattığınız ve milletimizin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdığınız günün 100'üncü yıl dönümü. Yüzyıl önce şahsınızın önderliğinde dedelerimiz ve ninelerimizin el birliği ile tohumları atılan Cumhuriyetimiz, bugün gölgesinde gençlerimizin huzur bulduğu, milletçe bir arada rahat bir nefes aldığımız asırlık bir çınardır artık. Çevremizde kan ve gözyaşının eksik olmadığı tam da bugünlerde, en büyük eserim dediğiniz Cumhuriyet'in bize sağladığı bu nimetlerin kıymetini daha iyi anlıyor, bu imkanı sağlayan başta siz olmak üzere, tüm kahramanlarımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız şartsız halka verdiği egemenlikle, demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi kazanımlarıyla ilk yüzyılını geride bırakırken Türkiye Yüzyılı ülküsü ile 2'nci yüzyılına daha güçlü bir başlangıç için ilk adımlarını atmaktadır. Türkiye Yüzyılı'nda da hedef; her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrında olduğu gibi sizin gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bir kez daha kutluyor, gelecek nesillerin daha nice yüzyıllara erişmesi temennisiyle başta şahsınız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar yaşayacaktır' diye yazdı.

Protokol üyeleri daha sonra Onur Anıtı'nda düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü 'ne katıldı. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu, 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bandosu, İstiklal Teknik Anadolu Lisesi Bandosu, Atakum Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, öğrenciler ve vatandaşların da eşlik ettiği yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.